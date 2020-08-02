iPhone 想要自定 App Icons，以往必須 Jailbreak 越獄才可以做到，除了一般用戶難以自行製作外，亦要冒沒有保養的風險。不過自從 iOS 13 加入「捷徑」功能，大家就可以利用這個預載 App，輕易更換 App Icons。

iPhone 加入「捷徑」功能，除了令熟悉編寫程式的朋友，可以製作各種強勁實用的捷徑劇本之外，一般的用戶亦可以利用「捷徑」功能，去為手機進行個人化，例如為 Apps 更換 Icon 圖示。說得清楚一點，其實是以「捷徑」功能，為指定 Apps 再製作多一個使用自家 App Icons 的桌面捷徑。

👇 iPhone 更換 App Icons 圖示教學 👇

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不過，以「捷徑」製作 App Icons，暫時只支援 Apple 預載 Apps 及部份官方支援 Apps，並非所有 Apps 都可以更換 Icons。另外，為個別 App 更換了 Icon，其實只可以啟動「捷徑」當中可以選擇的功能，例如為相機設定新捷徑，就必須揀選開啟相片或影片拍攝，而並非好像本來的相機功能般，可以進入介面後再選擇。

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