雖然8、9月本應開始踏入秋天，但香港近年夏天都好像拉長了，直至10月、11月也有30度高溫紀錄。炎熱令好多人離不開有冷氣的地方，開住冷氣瞓覺是人生一大快事，加上肺炎瘟疫關係不少打工仔在家工作WFH，也增加了開冷氣時間。但冷氣機歷來都係屋企用電皇，真係好難取捨。今次分享冷氣機慳電的相關技巧予各位參考。

上網不時都睇到關於冷氣機耗電量大、不夠凍等奇難雜症討論。有網民因為小朋友需要而一個月每日開冷氣機24小時，雖然把度設定成29度高溫，電費仍超級貴成過千；但亦有人開足冷氣兩個月未關過，電費只是數百元。

因為瘟疫，全人類留在家中的時間空前地多。今個夏天如何節省冷氣電費，成為全人類要共同面對的財政大考驗。（bauhutte）

其實變頻、定頻冷氣機都各有慳電方法，有些秘訣更是兩種機通用。好像定期清理隔塵網幾乎是不論機種都有此需要。灰塵積聚令冷氣機入風量減少，機內恆溫器難以感測室內氣溫變化，以致冷氣機過度運轉而更耗電。除了洗隔塵網，如何巧妙慳電用冷氣真是一盤學問，博大精深。以下簡單扼要整合8大要點，絕對幫到你節省不少電費。

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目前大多數窗口式冷氣機都有自動蒸發式設計，新機散熱功能良好是不會漏水。只是冷氣機使用日久，加上香港潮濕天氣，散熱器便積塵而令蒸發能力下降，水便累積起來。如果再遇上冷氣機底盤堆積污物、灰塵等垃圾，而令冷氣機底盤的去水口或接駁喉管堵塞起來，於是便出現漏水、滴水的情況。

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