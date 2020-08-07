【iPhone／iPad 遙距玩 PS4】近日推出的免費遊戲《Fall Guys》，在 PS4 和 Steam 版都吸引到大量玩家，如糯米糍般的可愛角色，加上簡易操作但挑戰性大的60人競技玩法，伺服器也難以負荷極大量的玩家人數。其實有一個方法，可以讓玩家隨時隨地在街玩到《Fall Guys》，只要在 iPhone 或 iPad 上安裝專用程式，就能遙距玩 PS4，甚至使用 PS4 和 Xbox 手掣進行操作，馬上教大家如何設定。

👇👇👇iPhone／iPad Remote Play 遙距玩 PS4教學👇👇👇

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👇👇👇iPhone／iPad 用 PS4 或 Xbox 手掣遙距玩 PS4 設定教學👇👇👇

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Samsung 早前和 Microsoft 建立了合作關係，將在部分 Samsung 手機中，可以玩到 Xbox Game Pass 內的遊戲。iPhone 用家看到後，亦開始期待將在 iPhone 也能遊玩 Xbox 遊戲，沒想到 Apple 翌日就「潑冷水」，確認 iPhone 和 iPad 目前不允許使用 Google Stadia 和 Xbox Game Pass App。不能玩 Xbox，但 iPhone 仍有 PS4 可以選擇，5G 網絡流行後，真是隨時隨地低延遲在手機上玩到 PS4／PS5。

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Apple Watch用家可以安裝一個Ａpp，就能將錶面換成變成Rolex 勞力士 / Daytona、百達翡麗Patek Philippe、愛彼、伯爵等，以下教你如何輕鬆做到。

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