Google Drive又空間不足？10個步驟清理電郵及大型檔案釋放空間

Google One 服務為免費用戶提供總共 17GB 讓 Gmail 及 Google Drive 使用，不過這 17GB 儲存空間其實很容易就會用盡。Google One 其實推出了 Google Drive 儲存空間管理工具，幫助大家找出不需要的檔案，騰空雲端硬碟空間。

Google One 整合了 Gmail 及 Google Drive 的雲端空間，不過一般用戶未必有經常整理過期郵件、檔案的習慣，17GB 共有免費空間其實一、兩年就會用完。到空間不足，想整理 Google Drive 騰出空間又變得好麻煩？Google One 裡面的儲存空間管理工具就可以幫大家簡單找出無用檔案。

👇👇👇 Google Drive 儲存空間管理工具教學 👇👇👇

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利用這個官方工具，大家可以快速在 Google One 上找到 Gmail 及 Google Drive 一些已經不太需要保留的檔案，對於免費用戶來說，輕易可以清空幾百 MB 到上的 GB 的雲端空間，實在是非常重要的一件事。另外，平常沒有使用 Google One 習慣的朋友，亦可以按此連結，快速進入Google Drive 儲存空間管理工具。

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