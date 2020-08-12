趁著成立 10 周年，小米創辦人雷軍在日前就舉行了一場「演講會」，除了回顧小米 10 年的發展史外，同場也發布了幾件紀念性的新品，而其中定位最強的就有小米 10 的「至尊紀念版」。 小米 10 至尊紀念版有幾個獨家賣點，而其中拍攝模組可謂重中之中，甚至在發售前就已經榮登攝影評測機構 DxOMark 的手機榜首位置。

小米 10 至尊紀念版 － 鏡頭解構

在看實機試相以及 DxOMark 的評語之前，我們先來看看小米 10 至尊紀念版的鏡頭模組究竟如何組成。小米 10 至尊紀念版的機背共有 4 個鏡頭，分別為：

．4800 萬像素 1/1.32 吋 CMOS 主鏡頭

．1200 萬像素 1/2.56 吋 CMOS 2 倍光學變焦鏡頭

．4800 萬像素 1/2 吋 CMOS 潛望鏡式 5 倍光學變焦鏡頭

．2000 萬像素 1/2.8 吋 CMOS 超廣角鏡頭

除了最矚目、可支援最多 120 倍數碼變焦的 5 倍光學變焦鏡頭之外，其 4800 萬像素主鏡頭為市場上未有廠商使用過的 1/1.32 吋大尺寸 CMOS，為 OmniVision 出產的 OV48C，除了進光量多、有利夜間拍攝之外，小米也強調它擁有原生 ISO Fusion 功能，可以在同一張相上兼顧高低光位。從官方公布的相片看來，此鏡頭質素當真不俗：

👇👇👇按圖放大睇小米 10 至尊版 主鏡頭官方試相👇👇👇

小米 10 至尊紀念版 － DxOMark 評價重點

過去幾年 DxOMark 作為攝影評測機構為手機攝影提供多一個客觀分數作參考，榜首位置換機站是常有之事，然而今次小米 10 至尊紀念版的評分一口氣拋離了原先佔據第一位的華為 P40 Pro 2 分、以 130 分的高分搶佔榜首，而當中的拍攝細分更是有史以來最高的 142 分，從分數可見 DxOMark 對它的評語非常正面，而實機試相亦可見小米 10 至尊紀念版的拍攝能力：

👇👇👇按圖即 DxOMark 對小米 10 至尊版拍攝評價👇👇👇

+ 10 + 9 + 8

最新版 DxOMark 手機拍攝排行榜 10 大

在小米 10 至尊紀念版登場之後，DxOMark 的排行榜首又要更換，如今即使是排名第10的機種都有 121 分，究竟下一部打破紀錄的手機會是哪一部呢？（順帶一提，華為 P40 Pro+ 的評分尚未出爐，難道下一部登頂的會是…？）

👇👇👇按圖即數 DxOMark 10 大拍攝手機👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

同場加映：香港可選擇 5G 手機、近 20 部任揀？

小米10的至尊紀念版的拍攝規格頗強，然而就消息指小米官方暫時未有計畫在港推出，然而要換手機也不一定要它，香港目前要換 5G 手機都有眾多選擇，最新數字已經達到近 20 部，各位可以參考一下：