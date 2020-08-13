蘋果（Apple）自2019年尾推出首款自動降噪真藍牙無線耳機（ANC／TWS）AirPods Pro後，可說令耳機市場起了一陣風，幾乎過半數的iPhone用家都投入了AirPods Pro懷抱。

對於這件新產品，可能會有不熟耳機行情的朋友仍有好多疑問，以致過了大半年還沒入手，到底降噪是什麼？藍牙耳機的音色如何？現在購買價錢多少？我們整合了一系列的問題，來為大家解答。