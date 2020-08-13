撰文：胡劍威
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蘋果（Apple）自2019年尾推出首款自動降噪真藍牙無線耳機（ANC／TWS）AirPods Pro後，可說令耳機市場起了一陣風，幾乎過半數的iPhone用家都投入了AirPods Pro懷抱。
對於這件新產品，可能會有不熟耳機行情的朋友仍有好多疑問，以致過了大半年還沒入手，到底降噪是什麼？藍牙耳機的音色如何？現在購買價錢多少？我們整合了一系列的問題，來為大家解答。
AirPods Pro幾乎是iPhone聽歌的不二之選，但好多人仍對它抱有疑問，不知買不買好。（unsplash）
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AirPods Pro基本配件為3套大小的耳膠和一條USB-C充電線。（林勇攝）
購物價格絕對是重點考慮因素，以藍牙耳機來說AirPods Pro肯定不是便宜，還好現在街價回落，不少連鎖網店都有減價，立即點圖看看最新價格。（截至8月12日）
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App Store有些隱藏技巧，可能好多iPhone同iPad用家都未必好掌握到。但其實用家學曉後，就可更妥善管理Apple Music、Apple TV+等服務，更能重新下載曾在手機出現的舊App、加強保安、防止過度課金和節省數據用量等非常實用。
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