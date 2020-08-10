相片可以記錄史實，然而幾十年前甚至上百年前的技術只能照出黑白，還好現在科技發達能為黑白相重現色彩，日本廣島一班高中生推動名為「記憶解凍」計劃，利用電腦人功智能把一批二戰前的照片上色，讓大家可以更「原汁原味」看到舊日本社會面貌。

以AI上色技術重現日本戰前照片，可以看見一班僧侶戴著防毒面具在撤離。（圖片來源：smart flash）

👇👇點圖看黑白原相和彩色化後之對比👇👇

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以電腦還原色彩可以重現照片昔色光輝，但其實彩色拍攝技術早在1900年代出現，只是並非人人懂用。以下就搜集了一輯法國人Albert Kahn攝於1909年中國清朝的照片，以及英國著名攝影師John Cimon Warburg在100年前利用「Autochrome」技術所拍下的彩色照，可以看到其色彩絕不比現今電腦上色差。

點圖看Albert Kahn的清朝相集👇👇👇👇

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點圖看John Cimon Warburg相集👇👇👇👇

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資料及圖片來源：smart flash、mashable

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早前Apple更新了Apple Maps，加入了日本多個地方的街景顯示（Look Around），如東京、大阪、京都及名古屋。雖然現在大家不能去旅行，但看一下地圖也可以「望梅止渴」！

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