雖然 Android 用戶一般比較少需要用到 YouTube 背景播放音樂的 Apps，不過對於一些不熟悉各種「秘技」的用戶來說，這類型的軟件依然有一定實用價值。今次介紹的這款 Yee Music，可以免費背景播放 YouTube 音樂，實在值得研究一下。

這一款由台灣開發團體製作的 Yee Music，作用就好像 YouTube Music 一樣，可以背景播放 YouTube 音樂，更加可以製作播放清單，而且亦毋須登入自己的 YouTube 帳戶，一樣可以使用，要求的權限亦不算太多，就算有私隱顧慮的朋友亦毋須太過擔心。

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Yee Music 是一款免費的 Apps，而且音樂來源都是 YouTube 的影片，所以絕對合法。不過，大家就要接受 Apps 有一定的廣告去維持收益。另外，Yee Music 可以設計定限播放及播放手機儲存內歌曲等功能，可以成為一個一站式的音樂播放器。

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利用 iPhone「屏幕錄影」功能，大家可以自行製作鈴聲，只要從 YouTube 一類串流媒體錄製畫面，就可以跟隨以下完整教學，去自製鈴聲。

iPhone自製鈴聲教學 由屏幕錄製到轉格式 教你用2個App輕鬆做