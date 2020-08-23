用開蘋果（Apple）產品如iPhone、iPad和Apple Watch的朋友應該都經常聽到AppleCare+，或許在購買時店員也向你推銷過，不過好多人都以為這只是蘋果的保養服務，和其他品牌一樣沒大必要另外付錢去買。但其實AppleCare+有很多細節之處，如果懂得好好利用，對閣下手中的裝置可帶來極大保障，下文就為大家整合10項須知，不太了解蘋果保養條款的朋友就要留意了。

大家買蘋果產品時會有60日考慮時間，想想要不要AppleCare+，而近日美國和加拿大已把這個限期加長到一年，其實這對用家來說是非常利好的消息，相信香港蘋果不久後也會跟隨此措施，現在就讓我們先來了解有關購買AppleCare+的細節。

蘋果把AppleCare+的考慮期限加長到一年，對用家來說是一個喜訊。

AppleCare+買前須知10件事，保養維修中伏位話你知！（點圖查看）👇👇👇

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資料來源：THE VERGE

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