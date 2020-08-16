iPhone自製鈴聲教學　由屏幕錄製到轉格式　教你用2個App輕鬆做

iPhone 想自定鈴聲，除了從 iTunes Store 購買之外，大家其實亦可以試一試利用「屏幕錄影」功能去製作。只要從 YouTube 一類串流媒體錄製畫面，就可以利用幾個 Apps 的組合，去自己製作鈴聲。

iPhone 在屏幕截圖及屏幕錄影的功能上，都比起市場上不少其他品牌的機種都出眾。雖然相對地，iPhone 在「個人化」上比較 Android 手機複雜，不過只要大家善用「屏幕錄影」功能，一樣可以自製鈴聲。當然，在錄製的選材上，大家應該注意版本問題。若然大家好喜歡某些網絡歌手發表的 cover version 歌曲，可以試試用「屏幕錄影」功能，配合「格式轉換」及 iOS 預載的 GarageBand 兩個 Apps，去自製鈴聲。

👇👇👇 iPhone 屏幕錄影製作鈴聲教學 👇👇👇

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大家可以利用以上的方法，在截取各種串流媒體的音效作為鈴聲，前提是要尊重創作人的版權。大家可以從以下連結，下載「格式轉換」及「GarageBand」，去開始製作自己的鈴聲。

App Store 中下載 格式轉換

App Store 中下載 GarageBand

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iPhone 12 Pro 系列已經確認會延至 10 月中後旬發布，不過相關的消息依然不斷流出，最新的一項就是疑似 iPhone 12 的新屏幕零件。想緊貼 iPhone 12 系列最新傳聞，即刻收睇完整文章：

iPhone 12 Pro屏幕零件流出顯示內部設計大改 12 大傳聞持續更新