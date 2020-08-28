Netflix 早前公布打算開拍《Resident Evil》（Biohazard／生化危機）真人劇集，令一眾 fans 非常期待。真人劇集近日再公布新消息，宣佈將以兩個時間軸來描繪新的原創故事。在未確實知道《Resident Evil》真人劇集選角前，《香港01》科技玩物編輯大膽建議香港版13個主要角色演員，Leon由郭富城演最合適！

👇👇👇 《Resident Evil》真人劇集如果拍香港版13個選角建議👇👇👇

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「Wesker」再次成為《Resident Evil》核心

《Resident Evil》的 fans 一定都知道，第一代就登埸的「Albert Wesker」是整個故事的核心人物，很多與病毒有關的事都和神秘的「Wesker」有關，「Wesker」更是主角「Chris」的死敵般存在。Netflix 《Resident Evil》真人劇集即由 14 歲的「Wesker」姐妹（Jade／Billie）開始說起，剛搬到 New Raccoon City 的他們開始發現城市的現實，並懷疑父親隱藏了什麼秘密。

Netflix 獨家播放《Resident Evil》真人劇集，一共 8 話（Forbes 圖片）

兩個時間軸發展

第二個時間軸就由 10 多年後的未來世界開始，當時地球上的人類不到 1500 萬人，有足足 60 億人類和動物被 T 病毒感染，30 歲的 Jade 成為真人劇集的主角，這個背景明顯比遊戲的世界觀更誇張。雖然是原創故事，但 fans 應該都很期望遊戲的經典角色可以在不同情況下出現，特別是遊戲中「Albert Wesker」的兒子「Jake Muller」，和真人劇集的新角色有極大關係，兩者的互動應該頗引人入勝。

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