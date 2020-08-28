《香港01》有報道指因為限聚令，不少商場水盡鵝飛，連理應因WFH受惠的「遊戲機店鋪」店主都大吐苦水稱「不再好景」。不過，不少網民不單沒有同情店主，更反駁指遊戲店炒賣賺取暴利。究竟Game店是否「抵死」呢？有業界人士回應稱，其實Game店很多是都只是「啞子吃黃蓮」。

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疫情關係不少人留在家中的時間多了，少不免打機時間亦增加。年初Switch《動森》及《RingFit》熱潮帶動下，任天堂Switch主機大熱賣，無論主機或遊戲都被炒至天價仍不乏買家，令不少人覺得這些Game鋪應該「賺翻天」吧。

可是因為「限聚令」的關係，晚上幾乎沒有人出街逛場，商場人流欠奉，不少Game鋪店主叫苦連天。不過很多網民反應大都不同情這些店主，更有不少「炒Switch時又不見你這樣講！」等指責。究竟這些Game鋪真的完全不值得可憐嗎？

阿二指傳統Game店鋪很多時來貨價早被炒貴，被逼都要賣炒價。（策權翊匡攝）

遊戲零售業內打滾十幾年的「阿二」（化名）就指：「其實很多事，Game鋪都控制不到。」即睇業內人士「阿二」如何回應網民指控的「7大罪」👇👇👇👇

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同場加映：記者於深水埗「腦場」發現，有商戶出售名為「SX OS」晶片，據稱可以破解Switch全部機款，包括大電版和 Lite，然後就可下載老翻遊戲，連改裝收費$650元！

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