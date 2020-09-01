開學/WFH做Zoom達人！必學67個Mac及PC快捷鍵助你輕鬆開視像會議

【ＷFH開會Zoom捷徑Mac及PC快捷鍵超合集】COVID-19新型冠狀病毒肺炎瘟疫反覆無常、難以捉摸，令到成個社會都不敢重啟社交。即將開學的師生和不少公司日常業務恐怕都要維持局部的遙距運作。如果你係打工仔、有幸未失業而公司又准許在家工作WFH，可能開會時都少不免用Zoom進行視像會議。唔想加入會議、啟用聲畫、分享螢幕的時候雞手鴨腳？就要學好Zoom的快捷鍵及美化秘技了。

Zoom隨住更新，都加入越來越多輔助開會的生產力工具，要了解Zoom部份少接觸有用的功能如各種短訊、螢幕分享、擷圖分享、即時錄影等等，以下總共67個必學Zoom捷徑，不論你用開Mac還是PC版本的Zoom都大部份共通，絕對幫到你視像開會、同事溝通更乾淨俐落，醒目應用發揮Zoom的技術增長：

👇👇👇WFH必學67個Zoom Mac及PC快捷鍵👇👇👇

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9月開學了，雖然仍然無得返學要遙距上堂，但不代表唔使見人。之前有中大學生分享自己用「Zoom」實時遙距上課的「美化7招」心得，教同學仔避免家人滋擾和上鏡時過於醜陋的問題。如何遮擋家中環境？如何一鍵美顏？快點學會以下技能從此不再在Zoom上出醜！

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想睇埋剩低超必4招？必睇相關文章：Zoom教學│武漢肺炎在家直播遙距上課無私隱？ 中大生教7招小秘技

同場加映：WFH必學Excel及Word快捷鍵同美化秘技

學完28個精選Word秘技，工作可以「輕鬆一點，勝人一籌」。（Mimi Thian／unsplash.com）

Word雖然是工作基本軟件，但其實有很多必學實用技巧，活用絕對有助提升工作效率。以下28個精選Word秘技，例如一次過壓縮文件內全部圖片、快速調整表格、快速切換英文字大細楷等，學齊後工作可以「輕鬆一點，勝人一籌」😍😍

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想睇埋剩低24+個秘技？觀看完整全文：WFH必學28個Word快捷鍵及美化秘技 快速整理表格壓縮圖檔超實用

除了Word，Excel亦是打工仔必備軟件，惟「個個用Excel，唔通個個都識用Excel嗎？」要令老細另眼相看，以下32個Excel必學快捷鍵，以及美化、製圖表等技巧要學齊了。

👇👇👇 32個Excel必學秘技輕鬆WFH👇👇👇

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以上只是其中幾個必學Excel秘技，餘下28+快捷鍵及技巧可觀看完整全文：WFH必學32個Excel快捷鍵及美化秘技 輕鬆做出專業報表提升效率