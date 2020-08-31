iPad Pro 在 Apple 香港官網忽然斷市？因為疫情關係，今年的 9 月 1 日開學日，學生哥們要在家透過Zoom開學，而 iPad 由於是不少學校建議的平板電腦，引致市面幾乎斷市。家長們若果急於入手，可以考慮以下 iPad 型號，買翻新機或者二手機。

因為新冠疫情，今年 9 月 1 日學生哥變成在家開學，家長們都因為在小朋友家上課而四出搶購 iPad，令到 Apple 香港官網及不少連鎖店都出現缺貨的情況，其中 Apple 官網每個帳戶限購一部，部份型號更加要月底才有貨。

👇👇👇 iPad 現貨供應情況 👇👇👇

iPad Pro 在 Apple HK 官網現時已經全面缺貨，上網訂購或者到店取貨，最快都要 23、24 號才有供應。Apple HK 官網僅有 iPad mini 一款，可以最快在 9 月 2 日入手。另外，大部份連鎖店同樣出現缺貨的情況，大家可能要碰碰運氣，看看一些比較不太熱門的分店是否還有現貨。

Club Like尚有現貨

網絡商的供貨同樣非常緊張，不過 csl 旗下的 Club Like，依然有兩個型號，分別為 iPad Air 及 iPad 的 LTE 版本。對於急於入手的朋友，記者比較建議選購配備 A12 處理器的 iPad Air，最快可於訂購後的後日送到。

Apple官網買翻新機

另外，Apple 官網亦提供部份自家認證的翻新機現貨發售，最快9月3日可以取貨。翻新機一般是先前客戶購買，可能因為有出廠問題退貨，完成維修後再重新推出市場的產品，享有跟全新機一樣的保養，而且再度出廠亦確保所以問題已經維修妥當，大家可以放心選購。

購買 iPad 二手機及小店搜購攻略

對於有意從二手市場入手 iPad 的朋友，《香港01》科技玩物記者特別向先達1樓的專門收購及售賣二手機的日豐電訊查詢，一般二手店在檢查貨品時的注意事項。大家若果準備購買二手 iPad 的話，希望以下重點可以有參考作用。

👇👇👇 iPad Pro 及其他 iPad 二手check 機重點 👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

急於購買 iPad 的家長們，其實不一定要入手最新最貴的 iPad Pro 型號。若果只為應緊的話，只要支援來年 iPadOS 14 版本更新的 iPad 都可列入考慮之列，以下就是市面上現時支援 iPadOS 14 的班號及推出年份。

👇👇👇 支援 iPadOS 14 可考慮作開學用途的全部型號 👇👇👇

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同場加映：👇 遊戲零售業內打滾十幾年的「阿二」（化名）就指：「其實很多事，Game鋪都控制不到。」即睇業內人士「阿二」如何回應網民指控的「7大罪」👇

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《香港01》有報道指因為限聚令，不少商場水盡鵝飛，連理應因WFH受惠的「遊戲機店鋪」店主都大吐苦水稱「不再好景」。不過，不少網民不單沒有同情店主，更反駁指遊戲店炒賣賺取暴利。究竟Game店是否「抵死」呢？進入完整文章，睇下Game業界的真正秘密：疫情下賣Game店呻蝕入肉 網民反駁炒機賺暴利 行內人拆解7大罪