Netflix 免費睇原創劇集、電影！最近Netflix都有不少搞作，繼之前可以以小秘技獲取1個月免費賬戶後，最近亦被人發現原來Netflix推出了完全免費、毋需要開設會員帳號，就可以睇原創劇集、電影。無論用電腦及手機都可以直接串流睇，不過想睇免費劇，還需要留意一些要點。

Netflix 最近推出免費睇的活動，可以隨意上線睇10套不同的Netflix原創劇集、電影或紀錄片，當中包括《怪奇物語 Stranger Things》、《猜猜猜誰是兇手 Murder Mystery》、《盲婚試愛 Love is Blind》等，劇集或紀錄片只可以免費收看第一集，而電影則可以完全睇晒整套。手機及電腦都可以簡單串流睇片，不過還有使用上的技巧及限制。

有10套Netflix原創影集及電影免費睇（電腦截圖）

👇👇👇哪10套Netflix影集及電影免費睇？以及如何手機／電腦看？即睇下圖教學👇👇👇

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同場加映：想要獲取1個月免費Netflix會員戶口，首要要準備未曾登記過Netflix服務的email及信用卡，然後再些「技巧」就可以獲取得到。

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同場加映：嚴選 Netflix 20 套你可能不知的精彩劇集

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