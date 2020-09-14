AirPods Pro山寨充電盒拆解！教你分真假充電盒　買二手小心中伏

實用教學
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蘋果（Apple）產品被翻版商抄襲屢見不鮮，而AirPods Pro可說是山寨熱門，始終耳機較易仿製。不過原裝產品結構精妙要仿也不易，很多山寨貨其實只要留心看便能從外表細節見到有古惑，本文就教大家如何分辨AirPods Pro的充電盒和耳機真假。

近日中國網站充電頭有網民投稿，拆解了山寨AirPods Pro的充電盒，可以見到假貨「只得其形不得其實」，只有外殼仿真度高，但內部結構卻是另一回事。可是一般人不會把充電盒拆開來看，尤其大家在購買二手AirPods Pro時更很易會中伏，不想買到假貨便要留意以下細節。

不熟悉耳機結構的話很難從外表分出真假AirPods Pro。(資料圖片)

點圖看分辨真假教學及詳細拆解AirPods Pro充電盒👇👇👇

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資料來源：充電頭

同場加映：AirPods Pro$700買到？網上湧現高仿貨　7招分辨真假AirPods Pro

充電盒拆開當然能看出真假，但如果一般人拿起一盒AirPods Pro要如何以最快方法分辨真假？不想買到翻版AirPods Pro但正打算在Apple官方以外的地方購買，可以用以下幾招。

👇👇👇真假 AirPods Pro 7大分辨方法👇👇👇

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除了分真假的方法，還有在拍賣網入手前必需注意的事項，請點擊全文觀看：按此

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