曲面顯示器（俗稱：曲芒）市場日漸成熟，遊戲機玩家對電競設備要求也愈來愈高，在電腦、滑鼠及音響等之後，顯示器已成為重要一環。Samsung近日推出Odyssey系列「曲芒」，其中最頂級型號49吋的G9，更首次達到1000R曲度，以及244Hz更新率，熟悉顯示器的朋友相信單看到數字已覺得誇張。本文除了會詳細介紹G9外，還精選了現時腦場7部抵買曲芒，以及選購心得。

SAMSUNG Odyssey G9將在9月24日上市，擁有49吋32:9螢幕，實物真的很長，但也正好包圍住玩家眼球能發揮遊戲的最佳視覺。（胡劍威攝）

SAMSUNG Odyssey G9最強電競曲芒介紹（點圖看）👇👇👇

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Samsung的G9當然強勁，如此頂級配置相信是很多機迷夢想裝備，不過顯示器始終要配合實際家居需要來選購，《香港01》科技玩物記者就順道到深水埗腦場，精選出以下7款性價比高的曲芒，打機方面表現均是中上水平。

點圖看7款高CP值曲面顯示器推介👇👇👇

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同場加映：電競芒/曲芒/曲面顯示器買前10個須知

喜歡打機的朋友假如用過曲芒肯定「返唔到轉頭」，體驗上舊式平面芒完全不能及，但不熟悉顯示器構造，走到店鋪前相信會有如1000R是什麼？27吋夠大嗎？144Hz？FHD？UHD？等一堆問題，以下就為大家講解一些買前須知。

👇👇👇曲面顯示器買前須知（點圖看）👇👇👇

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