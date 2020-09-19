【Google Maps 實景導航】Google Maps 都可謂 Google 旗下最多人認識的免費 Apps 之一，其點對點導航更是不少人每日都在使用的功能。

然而身邊原來仍有重度「路痴」朋友，即使開著 Google Maps，要找目的地時卻依然暈頭轉向、不知從何走起。