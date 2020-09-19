撰文：蔡浩騰
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【Google Maps 實景導航】Google Maps 都可謂 Google 旗下最多人認識的免費 Apps 之一，其點對點導航更是不少人每日都在使用的功能。
然而身邊原來仍有重度「路痴」朋友，即使開著 Google Maps，要找目的地時卻依然暈頭轉向、不知從何走起。
其實 Google Maps 有一個隱藏功能「Live View 實景導航」，只需要舉起手機，透過手機鏡頭就可以見到虛擬路標（蔡浩騰 攝）
其實 Google Maps 有一個隱藏功能「Live View 實時景觀」，用家只需要舉起手機，透過手機鏡頭就可以見到虛擬路標，指示比看著平面地圖更加簡單易懂，而且不論 Android／iPhone 都可以使用，路痴們快快學起來！
7 步學識 Google Maps 實時景觀導航功能👇👇👇
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