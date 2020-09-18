Sony PlayStation 5（下稱 PS5）雖然要等到 11 月 19 日才在香港開售，但由今日（9 月 18 日）起已在世界各地市場開訂，香港各個可預訂的零售點，都有人龍排隊，而接受網上預訂的網站，則早於正式開放前已經「死機」，中午後多個網上交易平台隨即有人放售PS5，叫價上萬元，氣氛有如多年前炒賣新iPhone。

香港各處現排隊人龍搶 PS5、頭位機迷排足 15 小時

PS5預訂 9 月 18 日 12 時才正式開始，但大批用家及疑似職業排隊黨早上已在各個接受預訂的 Sony 授權店外等候，據說有人凌晨時份已開始排隊。

香港各處有 PlaySation 授權店的商場門外都出現排隊人龍，圖為灣仔東方 188 門外、今晨 6 時情況（圖片為《零製作》授權使用）

在元朗一間 Sony PlayStation 授權店外排頭位的鍾先生表示，他由昨晚晚上9時已經開始到達排隊，大約在凌晨 6 時左右才開始多人。

鍾先生表示他買 PS5 是為自用，自己最期待《Call of Duty: Black Ops Cold War》（比利 攝）

👇👇👇按圖睇 PS5 香港各處預購排隊人龍👇👇👇

PS5現炒風5大徵兆

PlayStation 5 今次炒風必然形成，原因在這幾天的預訂時期已經有跡可尋，至少可以見到五個徵兆：

👇👇👇按圖睇 PS5 炒起的 5 大徴兆👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

訂完即放訂單、PS5 炒單都炒過＄10,000？

有炒家眼見現在市場反應熾熱，不等實機推出，直接就把訂單放上網進行炒賣，索價＄7,000至＄10,000 港幣不等，雖然不知有否買家「接貨」，但據記者觀察，這類型的炒家數量不少，單是在拍賣平台 Carousell 上已有十數單據放售。