Facebook「虛擬替身」（Avatar）功能近日登陸香港，讓網民設計專屬自己的虛擬人物，然後製作成頭像或者貼圖Stickers分享給好友們。想虛擬替身跟自己相似，9個招式必學。近期TVB藝人高海寧（高Ling）主演多部劇集《C9特工》、《反黑路人甲》、《殺手》造型百變，一於實試製作高Ling的替身吧！

虛擬替身暫時只限於手機Facebook App使用，首先將Facebook App更新最新版本，然後按入App內，右下方的「選單」，就會找到「虛擬替身」的新選項。亦或點擊放大鏡搜尋「虛擬替身」，就會找到「Facebook捷徑：Facebook 虛擬替身」，進入後就可以建立和修改虛擬替身！

雖然玩法與iOS的Memoji相似，用戶可以為角色設定從髮型、臉型、眉毛、眼睛、鼻、嘴唇、眼珠顏色、衣著等細節，不過Facebook虛擬替身的樣貌選擇實在太多！到底自己的五官輪廓屬於哪款？如果想虛擬替身跟自己的樣貌相似，變得美美的，真的要了解自己的面型、眼型、鼻型等，提升相似度！

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完成設置後，可以製定好人物的動作及背景顏色，將虛擬替身設為Facebook的個人頭像，維持1小時、1天、1週或者自訂的時間。又或者透過Messenger將虛擬替身的貼圖，傳送給自己的朋友。

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藝人林曉峰（阿Lo）和康子妮離婚，結束婚姻18年，有指第三者就是歌手黃翊。如今林曉峰都刪走Instagram上過去二人的合照。情侶分手怕觸景傷情，想將Facebook、Instagram的甜蜜回憶刪除，如果還要逐張相片delete，豈不是痛上加痛？到底有哪2招絕技可以快速刪除照片，避開親友是非？

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