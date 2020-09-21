iOS 14自訂風格Widget｜3步教你用Widgetsmith　製個人化Home介面

【iOS 14 Widget 自訂教學】Apple 在上個星期正式推出 iPhone 用的 iOS 14 系統更新，今個版本在外觀上帶來了不少改變，尤其於 Home 介面上可以加入新引入的 Widget 小工具，為用家帶來了更大的風格彈性。

然而 Apple 所提供的 Widget 種類尚少之餘，風格上仍然較為受限；如果想加入具有個人風格的 Widgets，可能就要借助第三方 Apps 的幫助，例如今次介紹給大家試用的《Widgetsmith》。

《Widgetsmith》提供多達 8 種類型的 Widget，而且全部 Widget 的大小、字體、顏色都有大量設定可以調校（圖 Widgetsmith）

《Widgetsmith》雖然只是簡單一個 App，但已經可以提供多達 8 種類型的 Widget，而且全部 Widget 的大小、字體、顏色都有大量設定可以調校，讓 iPhone 用戶終於可以調製出專屬於自己的 Home 介面。

3 大流程自訂 iOS 14 個人專屬 Widget

初初安裝《Widgetsmith》，可能會覺得它的功能太多太繁複，不知從何做起，但其實它的 Widget 設定操作可以歸納成簡單的 3 大流程：

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除了個別功能需要收費之外，《Widgetsmith》的功能都尚算齊全，其可以自訂顏色、字體的玩法可謂將 Widget 的精神進行到底，用了它之後，配合用戶自訂的 Wallpaper，用戶就可以製作出獨一無二的個人 Home 介面。

在 iOS 14 以前只能靠 Jailbreak 才能實現的 Home 介面外觀，因為 iOS 14 的 Widget 功能以及《Widgetsmith》 等App 而變得可能（圖 9to5mac）

同場加映：iOS 14 必知必玩的 26 個功能

Widget 小工具功能，只不過是 Apple 為新一代 iOS 14 系統加入的眾多功能之一，而其實在這個版本的更新當中，還有大大小小數十個實用功能，我們就為讀者整合了其中 26 個必學、必試的隱藏功能。

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