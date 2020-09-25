iPadOS 14與iPad 8同時推出，新系統雖然有不少實用的新功能，但對於喜歡打機的玩家而言，其實能對應PS4、Xbox手掣來打機才是最令他們吸引的功能。利用手掣玩《灌籃高手》（男兒當入樽）或《Call Of Duty Mobile》時就更加順手、更屈機！想知如何連接PS4、Xbox手掣？以及有什麼遊戲對應？即刻為大家分享。

iPad 8換了A12 Bionic處理器後，性能大幅提升，就算玩對畫面要求很高的遊戲時，都十分順暢沒有卡頓，絕對是不少喜歡打機果迷的新寵兒。可是，拎住那麼大部的iPad來打機，的確有點不便，其實iPadOS 13起就已支援PS4及Xbox手掣操作打機（當然最新iPadOS 14亦沒有例外）。只需要遊戲支援MFi手掣的遊戲，便可以用PS4或Xbox手掣來打機，如《男兒當入樽（灌籃高手）》、《Call Of Duty Mobile》等大作都可以用到！

性價比極高的iPad 8，用來連PS4或Xbox手掣打機非常屈機。（林勇攝）

要將PS4及Xbox這兩款手掣連上iPad還需要一點技巧，下圖文詳盡解說！更附上20款對應手掣的熱門遊戲一覽👇👇👇👇

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同場加映：Apple早前公布2款新iPad，包括平價iPad第8代以及全新設計的iPad Pro第4代，立刻開箱試玩新機！

👇👇 iPad 8有什麼值得入手的新功能？立刻為大家解說👇👇

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同場加映：iPadOS 14雖然有不少功能源於iOS 14，如Widgets、新Mimoji及離線翻譯等，但仍有不少獨有的新介面新功能，當中最實用的當然是對應Apple Pencil的「隨手寫」、以及全新的智能搜尋器等。

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