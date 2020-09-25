iPadOS 14 使用無線滑鼠mouse教學｜Apple 新iPad 8 剛推出，而新版 iPad Air 亦於10月登場，iPad用來睇片打機外，其實配合鍵盤及滑鼠工作都相當就手。不過很多人都未必知道如何將無線滑鼠連接iPad的步驟，而且還有不少方便隱藏功能，下文詳盡解解說。

Apple雖然為iPad推出smart keyboard方便用家打字，可是只有iPad Pro或新iPad Air對應的Magic Keyboard才有觸控touchpad，其他iPad唯有利用無線滑鼠mouse工作吧。除了原裝Apple Magic Mouse外（第1／2代），其他藍牙無線mouse都可以於iPad上使用。

只需要是藍牙無線mouse都可以連接iPad使用。（林勇攝）

可是iPad滑鼠如何設定？第三廠mouse如何連接？以及有什麼限制及隱藏功能？即睇下圖文詳細解說👇👇👇

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同場加映：除了藍牙mouse外，就連PS4及Xbox都可以連接iPad打機。下圖文詳盡解說！更附上20款對應手掣的熱門遊戲一覽👇👇👇👇

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