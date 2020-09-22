iPhone更新iOS 14必裝4大Widgets App　教你7招自訂角落生物版面

Apple用戶更新iOS 14之後，就可以使用新增的 Widgets功能小工具，重整iphone、ipad主畫面。Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget都成為熱門下載的手機App，讓一眾知性女生紛紛美化手機主畫面，增加甜美氣質！除了App，尚有一個神秘招數，就連APP 的ICON都可以轉換，這7招絕對是美化手機必學！近期角落生物風靡萬千少女，一於用角落生物為主題，做出示範！

相信不少人在更新iOS 14的初時，都會感到不習慣吧！不過Widgets確實提供很大的空間，給予用家自定主畫面的風格。想設計出與別不同的版面，手機App： Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget真的是美化必備，再加上捷徑功能，令Widgets以及App，都變成粉飾的工具！快點學識7招手機美化術！

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動畫迷想不想要動畫人物的特效濾鏡。其實坊間有不少網民創作一些動畫人物的特效濾鏡，讓動畫迷測驗一下自己是哪位《迪士尼》、《復仇者聯盟》、《宮崎駿》的角色。不過特效濾鏡眾多，要由Story找出美觀而高質的濾鏡，簡直是大海撈針！本文就會推薦25個IG動漫濾鏡，動畫迷必玩！立即打開Instagram的限時動態跟著學！

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以上只是部分快速刪除照片的方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：IG Story 25個動漫濾鏡推薦 一鍵測試你是哪個鬼滅、龍珠角色？