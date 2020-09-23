【iOS 14隱藏問題拍照沒有地址Gmail不能預設】iOS 14更新推出近一周，坊間對新系統劣評並非太多，但都有部份隱藏的小問題不便用家。好像本文提到的拍照後相片App沒有了地址顯示；還有Google宣稱iOS 14版Gmail App能讓用家設置Gmail為預設電郵，但在重啟手機後此設定便告失效。這些雖屬細Bugs並非生死尤關，仍需要Apple和開發者正視。

【9月25日更新】Apple發布iOS 14.0.1，修復可能導致第三方Apps（如Gmail）設置為默認後「打回原形」的錯誤。此問題在iPhone重新啟動後就會出現。詳情見本文末。

LIHKG（連登）討論區有網民以《iOS 照片位置問題》出帖表示近日用iPhone拍照，發現相片位置只顯示地圖，原有的地址消失了，重新設定後也無法解決。他指手機早已開啟了定位功能，懷疑跟升級iOS 14有關。《香港01》科技玩物頻道記者比對了自己iPhone在運行iOS 13.7時所拍照片和今日更新了iOS 14後所拍照片，發現果然有相片地址不再顯示的問題：

👇👇👇記者實試iOS 14影相照片地址消失Bug（點圖放大觀看）👇👇👇

只有位置而沒有明確地址，不方便用家搜尋相片或回憶相片拍攝原因。有網民回應建議樓主要開啟相片App的定位服務，才能顯示地址。然而有其他網民表示跟着建議步驟開啟相片定位服務後，仍舊不能顯示地址資料，似乎是iOS 14有Bug導致：

記者開啟了相片App定位服務，還是未能解決此問題。不過亦有用家發現反覆開關相片App數次，照片的地址名稱就重現。看來是次Bugs只暫時性，或者情況因裝置而異。點都好，希望Apple統一修正問題吧。

資料來源：LIHKG

將Gmail用作預設電郵App 手機重啟後打回原形

iOS 14新功能之一是自訂預設程式，讓用家可以自行選擇預設使用瀏覽器和電郵App。香港Gmail用戶眾多，大家有得揀都會揀Gmail作手機Default的Email App。而Google都特別為iOS 14推出更新版Gmail App v6.0.200825，可以將Gmail設置為手機預設電郵程式，不少人期待已久。只是有用家發現iOS 14雖容許改變預設電郵為Gmail；但當iPhone或iPad重啟後設定便會自動還原：

👇👇👇記者實試iOS 14無法設置Gmail為預設電郵Bug（點圖放大觀看）👇👇👇

【9月25日更新】Apple發布iOS 14.0.1，修丕可能導致第三方Apps（如Gmail）設置為默認後「打回原形」的錯誤。相關問題在iPhone重新啟動後就會出現。此外是次更新還修正iPhone相機預覽、Wi-Fi網路無法連接、郵件、News小工具不能顯示圖片等問題。

此更新包括了iPhone的錯誤修正： 修正了可能引致預設瀏覽器和郵件設定在重新啟動iPhone後重設的問題。 解決了可能使相機預覽無法在iPhone 7和iPhone 7 Plus上顯示的問題。 修正了可能使你的iPhone無法連線到Wi-Fi網絡的問題。 解決了可能無法使用某些郵件供應商傳送電郵的問題。 解決了可能使影像無法在News小工具中顯示的問題。

同場加映：iOS 14配AirPods Pro「空間音訊」最強設定教學

剛過去的蘋果（Apple）發布會雖然未有iPhone 12推出，但就有期待已久的iOS 14登場，相信不少用家都已在玩Widget。

但別忘記iOS 14其中一大重點，是強化AirPods系列耳機，尤期是AirPods Pro在加入空間音訊及自動切換裝置等功能後，實用性大大提升，外國更有科技網站指iOS 14推出後會令AirPods Pro銷量增加。到底更新後實際效果如何？我們立即試試以及教大家如怎樣操作。

iOS 14為AirPods系列耳機帶來多項新功能，大幅強化使用體驗。

AirPods Pro空間音訊使用教學

AirPods Pro在更新iOS 14後的獨有功能「Spatial Audio 空間音訊」是今次最大亮點，如果大家想試試效果如何，只要跟著下圖步驟操作即可。👇👇👇

以上設定步驟完成一半都無！想了解剩餘流程及其他AirPods實用功能？請睇完整全文：iOS 14配AirPods Pro實試空間音訊 教你3大新功能及更新Firmware