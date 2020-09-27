【Photoshop 10個常用快捷鍵合集】Photoshop改圖執相功能組合千變萬化，但有一些核心功能是我們常用的，其所對應的鍵盤捷徑快捷鍵Hotkeys如果背熟，絕對幫到你用PS合成、上色、改圖執相事半功倍，加速完成工作。

👇👇👇Photoshop 2020基本常用快捷鍵Hotkeys（點圖放大）👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

同場加映：Photoshop「懶人法」移除背照路人

Photoshop一鍵移除背景路人和雜物，除了使用內容感知工具的像素擷取來實現，還有一個「懶人辦法」可以做到。只需要一個超簡單不用腦的「手拉」動作，用家即可移除圖像上不想保留的地方。《香港01》科技玩物頻道教你「簡單一拉」移除物件，以及透過少量工具，輕鬆極速美化。

（香港01美術部製圖）

去旅行拍照留念，我們總會遇上風景中路人或雜物太多，Photoshop作為最流行的圖像編輯軟件，自然有大量工具執走不想要的物事。今次主要示範一下簡單的「拉圖」動作，可以即刻把合適的像素拉入選區補位，以收移除路人雜物之效：

👇👇👇Photoshop 2020懶人專用工具一「拉」補位移除路人雜物教學👇👇👇

以上步驟完成了一半都沒有！想睇埋剩餘流程？請觀看完整全文：教你Photoshop「懶人法」移除照片路人 一個超簡單動作無腦執相