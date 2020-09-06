Photoshop已做到一鍵移除背景路人和雜物？某程度上是「YES 」，其內容感知AI像素擷取功能強大，能夠採集圖像周遭附近的像素填補用家不想保留的地方，但當然不能盡靠AI，還需要你一點點心思。《香港01》科技玩物頻道教你簡單一鍵移除物件，以及透過不同工具，輕鬆美化。

去旅行拍照留念，我們總會遇上風景中路人或雜物太多、有礙觀膽。Photoshop作為最流行的圖像編輯軟件，自然有大把工具執走不想要的物事。今次主要示範行用內容感知工具的AI像素擷取功能，把符合環境的像素覆蓋在路人離物，以收移除之效：

👇👇👇Photoshop 2020內容感知工具一鍵移除路人雜物教學👇👇👇

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同場加映：Photoshop AI選取功能大提升可一鍵退地

移除路人雜物以外，自然也有完全「退地」的需要。今年6月更新，AI選取人像和頭髮等棘手麻煩的細節位都有大進步，簡單10步已經可以把人物退地，勾勒出絲絲分明的頭髮。

Adobe Photoshop用家經常以「一鍵選取人像」功能來選取圖像主體。近日更新採用Adobe Sensei AI機器學習技術來改善選取效果。當偵測到圖片場景中有人像，軟件便即應用全新之自訂演算法，更精準更乾淨俐落地勾勒人像範圍。

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以上只是頭幾步！想睇埋剩下退地和微調程序，請觀看完整全文：http://PhotoshopAI選取功能大提升教你一鍵退地10步輕鬆執靚人像髮絲