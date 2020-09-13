Photoshop一鍵移除背景路人和雜物，除了使用內容感知工具的像素擷取來實現，還有一個「懶人辦法」可以做到。只需要一個超簡單不用腦的「手拉」動作，用家即可移除圖像上不想保留的地方。《香港01》科技玩物頻道教你「簡單一拉」移除物件，以及透過少量工具，輕鬆極速美化。

去旅行拍照留念，我們總會遇上風景中路人或雜物太多，Photoshop作為最流行的圖像編輯軟件，自然有大量工具執走不想要的物事。今次主要示範一下簡單的「拉圖」動作，可以即刻把合適的像素拉入選區補位，以收移除路人雜物之效：

👇👇👇Photoshop 2020懶人專用工具一「拉」補位移除路人雜物教學👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

同場加映：Photoshop「內容感知」移除照片背景路人

正如上面提到，內容感知AI像素擷取功能強大，能夠採集圖像周遭附近的像素填補用家不想保留的地方：

👇👇👇Photoshop 2020內容感知工具一鍵移除路人雜物教學👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

以上只是頭幾步！想睇埋剩下移除和美化程序，請觀看完整全文：教你Photoshop一鍵移除照片背景路人 加5招美化秘技 輕鬆執相

同場再加映：Photoshop AI選取功能大提升可一鍵退地

移除路人雜物以外，自然也有完全「退地」的需要。今年6月更新，AI選取人像和頭髮等棘手麻煩的細節位都有大進步，簡單10步已經可以把人物退地，勾勒出絲絲分明的頭髮。

Adobe Photoshop用家經常以「一鍵選取人像」功能來選取圖像主體。近日更新採用Adobe Sensei AI機器學習技術來改善選取效果。當偵測到圖片場景中有人像，軟件便即應用全新之自訂演算法，更精準更乾淨俐落地勾勒人像範圍。

👇👇👇Photoshop 2020選取主體工具一鍵退地教學👇👇👇

以上只是頭幾步！想睇埋剩下退地和微調程序，請觀看完整全文：PhotoshopAI選取功能大提升教你一鍵退地10步輕鬆執靚人像髮絲