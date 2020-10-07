【Deliveroo＄25優惠擺烏龍】日前有不少港人都收到一封出自外賣送餐平台 Deliveroo 的「道歉」電郵，內容為該公司就送餐延誤致歉，不過收到電郵的用戶本來沒有叫過Deliveroo。有傳事件涉及 Deliveroo 的系統被駭，更有人稱郵件是不法份子送出的「釣魚」詐騙。其實，「釣魚」詐騙又是什麼？要中招真的那麼容易嗎？以下就與大家深入剖析。

Deliveroo＄25優惠電郵擺烏龍事件

日前不少曾經註冊 Deliveroo 的用戶，其電郵都不約而同收到一封道歉電郵，文中表示因送餐延誤，為用戶送上＄25 優惠碼作補償；只不過收到電郵的用戶一方面並未叫餐，另一方面在電郵尾末，只見一個空格而不見優惠碼。

沒有叫餐卻收到道歉電郵，又難怪網民會怕自己電郵被入侵（圖 Deliveroo）

在網上熱烈討論足足一個下午，Deliveroo 終在當晚發出另一個道歉電郵，為較早前的人為錯誤而道歉，而這次也終於附上了一個＄25 的優惠碼，人人有份、皆大歡喜。

釣魚詐騙？避免「中毒」6 大Q&A

雖然今次的 Deliveroo 鬧劇完美落幕，但中間引起的討論卻甚有探討價值。在 Deliveroo 錯誤送出群發電郵之後，網上就有不少聲音指出，今次電郵是有人入侵 Deliveroo 系統之後傳出來的病毒、「釣魚」電郵，叫人不要打開以防中毒。

保持警覺當然是好事，但理解什麼是「釣魚」詐騙後，其實也不如想像中恐怖，以下 6 個問題，就有助各位更快地了解甚麼是「釣魚」詐騙以及避免損失👇👇👇

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《半澤直樹》新一集中以AirDrop傳送iPhone相片一幕，令日本觀眾關注到此功能存在私隱洩漏危機。

現今人手一部智能手機，生活上除了釣魚網站對保安構成威脅，有時連自己手上的 iPhone 也未必信得過，早前播畢的《半澤直樹2》中，半澤直樹就靠著 AirDrop 將大和田的私密照傳到自己手機當中，一時之間引起大家對 AirDrop 功能保安的關注。