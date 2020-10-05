Apple Event iPhone 12的發布會終於正式發出邀請函，如之前傳聞所指，就在美國時間10月13日早上10時舉行（香港時間10月14日凌晨1時）。《香港01》今日凌晨12時收到官方Apple發出的邀請函，主題為「Hi, Speed！」，究竟今次有沒有什麼隱喻呢？

《香港01》科技玩物收到Apple官方邀請函可以睇到今次的主題為「Hi Speed！」，相信顧名思義便是首部5G高速流動網絡的iPhone吧！

Apple官方邀請函送到，下星期10月13日見證新iPhone！（Apple）

另外，可以看到中央的蘋果被多個不同顏色的圈圈圍著，大有可能代表新iPhone 12的機身顏色，藍色、橙黃色或許會登場。感覺中間的圈圈亦有可能是AirTags、迷你HomePod或新AirPods Studio（傳聞名稱），非常期待下星期Apple的10月發布會，除了iPhone 12系列外，還有沒有其他新產品登場。

👇👇原來用iPhone點按邀請函，亦會有好好玩的AR情景出現！點按下圖觀看👇👇

iPhone 12於上次Apple發布會中仍未登場，不少果迷仍然等待新機於10月推出。早前不少外媒報導Apple將於下周10月13日將會舉行小型發布會，集中公布iPhone 12系列以及AirTag，其他傳聞產品如AirPods、AirPower等都不會在下周的發布會登場。同時，亦有爆料大神「Apple RUMORs@a_rumors1111」爆出Apple已為新iPhone 12系列作「最後」訂價，最令人意想不到是，這「最終」售價全線都比上代平近千元，非常吸引！

曾經作不少準確「預言」的Apple RUMORs，今次爆新iPhone 12售價比以往的更平更抵。（網上截圖）

👇👇 想睇iPhone 12終極售價有幾抵玩？同上代iPhone 11比較？以及10個iPhone 12有關的新機傳聞？即睇下圖文詳解！👇👇

+ 10 + 10 + 10

同場加映：iPhone 12 mini 將會是 5.4 吋屏幕 iPhone 12 的正式名稱，究竟mini有什麼獨特吸引之處？下圖文為為大家整合一下。

👇👇👇 iPhone 12 mini 型號規格定價傳聞總集 👇👇👇