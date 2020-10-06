Apple Watch官方睡眠記錄配iOS14有驚喜　多項功能幫你好好睡一覺

今晚睡覺，你要如何拒絕手機誘惑，到點上床，按時入睡？明早起床，你希望看到哪些睡眠數據？ 不論是通過智能手環還是app 記錄睡眠情況，睡眠數據就像是一個盲盒，只能在醒來後才能看到，或因深睡時間久而高興，或因睡眠時間短而告誡自己當晚一定要好好睡，但到了晚上，卻很容易因為玩手機刷短視頻而忘記了睡覺。

在watchOS 7 更新後，Apple Watch 終於可以不借助第三方app 來檢測睡眠質量了，那對比《AutoSleep》等第三方睡眠記錄app，官方的睡眠記錄有哪些不同，它真的可以完全取代第三方睡眠記錄app 麼？

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開啟睡眠監控，戴上手錶睡一覺

白天記錄運動數據，晚上監控睡眠質量，那續航只有18 小時的Apple Watch 什麼時候充電呢？

在使用Apple Watch 記錄睡眠質量之前，我也有這樣的疑問，但實際體驗並沒有太大問題。中重度使用Apple Watch 一天到家基本還有30% 左右的電量，睡前一小時充電，臨睡覺基本就充滿了，續航根本不會影響記錄睡眠。

那更新後的watchOS 7，是如何記錄睡眠情況的呢？將iPhone 升級到iOS 14，Apple Watch 升級到watchOS 7 之後，iPhone 的《健康》app 的「睡眠狀況」裡，就可以設定就寢時間以及助眠時間，這兩個時間也會同步到你的Apple Watch 上。

設定睡眠時間之後，你還可以點擊「助眠快捷指令」，設定一個在睡覺前自動運行的快捷指令，比如你可以設定就寢前45 分鐘開始播放音樂，讓你在舒緩的音樂中洗漱整理。設置完成後，手錶就開始記錄你的睡眠情況了，你可以在Apple Watch 以及iPhone 的《健康》app 中查看睡眠數據，幾點入睡、幾點起床以及心率信息一目了然。

相較watchOS 7 新增的睡眠記錄功能，第三方app《AutoSleep》看起來則專業的多。安裝app，帶上手錶睡覺，起床後查看睡眠數據，《AutoSleep》的操作並不復雜。

在app 中，我們可以看到前一天晚上的睡眠情況，從詳盡分析分析記錄到圓環形式的睡眠質量評價一應俱全。除了昨晚的睡眠情況以外，《AutoSleep》還可以記錄你當天是否走動、是否拿起手機、是否佩戴手錶等等信息都會被記錄下來，讓你了解到更準確的活動習慣。

即使你不習慣帶著手錶睡覺，只要睡前把Apple Watch 放在充電器上，《AutoSleep》也可以根據你早晨解鎖手機或者戴上手錶的行為，來判斷計算你的睡眠時長——如果只談睡眠時長，《AutoSleep》在不戴手錶時記錄的與watchOS 7 把手錶戴著睡覺的數據一樣。

簡單記錄的背後，是一整套系統支持

這麼一對比，不能記錄深睡淺睡時長、沒有豐富的圖表，watchOS 7 記錄睡眠的能力，比起《AutoSleep》來說差的不是一點半點。不過，作為一個系統級的功能，watchOS 7 的睡眠記錄可不止是讓你明天看到睡了多久時長，更能聯動iPhone，讓你今晚睡的更香。

除了可以在臨睡前運行快捷指令營造睡前氛圍，到設定的助眠時間後（默認45分鐘），iPhone 會提醒你該睡覺了，同時進入勿擾模式，在這段時間裡，你可以整理洗漱，收拾上床。勿擾模式中的iPhone 不會推送任何消息，在一定程度上杜絕了睡前玩手機，而玩手機正是我們久久不能入睡的罪魁禍首。

如果只使用《AutoSleep》記錄睡眠，在睡覺時遇到一個很尷尬的問題，那就是翻身很容易喚醒手錶，而手錶錶盤的亮度在深夜中非常刺眼。如果你和我一樣是一個睡眠比較淺的人，就很容易被手錶亮屏弄醒，影響睡眠。

顯然，蘋果的工程師也意識到了這一點，進入設定的睡眠時間後，Apple Watch 的屏幕將降低亮度並且僅顯示時間，進入睡眠狀態，對比白天的錶盤可以明顯看出區別。而且擁有防誤觸機制，你只有按下旋鈕再旋轉一圈才能解鎖。

臨睡前，Apple Watch 也會推送就寢提示，讓你明確Apple Watch 的電量，不至於因手錶沒電而無法記錄睡眠信息。

而且不止Apple Watch，iPhone 也會在同時進入睡眠模式，進入勿擾模式、降低屏幕亮度。當太陽再次升起時亮度才會恢復正常，同時也將關閉勿擾模式。還會展示當日的天氣溫度，讓你更好的迎接新一天的生活。

到了預定的起床時間，Apple Watch 會通過震動、響鈴等方式把你從睡夢中叫醒，相比iPhone 急促的鬧鈴聲，Apple Watch 溫柔很多。如果你在鬧鐘響之前已經起床了，Apple Watch 也會根據你的運動狀態判斷你的狀態，詢問你是否已經起床，不會錯誤記錄你的睡眠時長。

雖然在記錄睡眠情況方面對比《AutoSleep》watchOS 7 並沒有什麼優勢，但自動降低多設備屏幕亮度、進入勿擾模式，搭配iOS 14 的watchOS 7 真的可以讓你避免睡前睡中的干擾，好好睡一覺。

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記錄睡眠？健康睡眠！

你為什麼要記錄睡眠？我想大多數人和我一樣，希望通過記錄睡眠，能養成早睡早起的好習慣，改善睡眠質量。Apple Watch 與iPhone 相互配合，從睡眠提醒到勿擾模式，從屏幕亮度到震動鬧鐘。

雖然不能詳細的記錄你的深睡淺睡，但的確在一定程度上減少了睡前玩手機的時長——健康的睡眠應該是一晚安睡，起床精力充沛， 而不只是一個深睡很長的數據。

在WWDC 之後，我同時使用《AutoSleep》和watchOS 7 自帶的《睡眠》app 記錄睡眠，下圖是《AutoSleep》記錄我近期的睡眠情況，除了WWDC 當天（6 月23 日）因為看發布會只睡了不到5 個小時以外，以發布會為界，之前睡眠時長基本在7 小時左右，而在升級watchOS 7，使用系統睡眠記錄功能之後，睡眠時間基本都在7 個半小時以上。

除了WWDC 當天（6 月23 日）因為看發布會只睡了不到5 個小時以外，以發布會為界，之前睡眠時長基本在7 小時左右，而在升級watchOS 7，使用系統睡眠記錄功能之後，睡眠時間基本都在7 個半小時以上。（AppSo授權使用）

watchOS 7 的睡眠記錄可以取代《AutoSleep》之類的第三方睡眠記錄app 麼？可能還不行，從深睡淺睡數據到睡眠債務銀行的創新，直觀、新穎、數據全面，《AutoSleep》是一款非常優秀的睡眠記錄app，在數據方面，比watchOS 7 豐富很多。不過，如果你並不那麼在乎深睡時長，更想今晚睡個好覺，watchOS 7 的睡眠記錄則更適合你。

說實話，我並沒有強制自己到點就睡，只是在每天睡覺前，聽不到手機的通知聲；解鎖手機時，會看到「睡個好覺」的提醒；抬起手腕後，只有簡單的、亮度很低的數字時間時，腦海中似乎有一個聲音在說：「快睡吧，不早了。」