你有試過在腦中冒起一小段音樂旋律，懂得哼唱卻不知道是甚麼歌嗎？這個煩惱以後就很容易解決了，皆因Google在最新的版本中，加入了「Hum to Search」功能，以後當你想不到歌名的時候，只要打開Hum to Search，並哼歌10秒就可搵到歌名，不過記者實測發現一大漏洞...

「Hum to Search」顧名思義就是哼唱旋律搜尋歌曲，Google會透過AI的音樂識別技術來找出想應的歌曲。Google解釋，當使用者哼歌時，AI模型會將旋律轉變為一連串數字，這些數字就如歌曲的指紋一樣，只要與全球的歌曲進行對比，就能找出想應的歌曲。

記者分別使用Android電話實測6首歌，分別是廣東話、普通話、英文、日文、韓文及動漫歌，意外發現這位紅爆的歌手歌曲未能搜尋到！

👇👇點圖睇Google 「Hum to Search」實測結果，揭曉究竟哪位男歌手未能被搜尋到👇👇

+ 7 + 7 + 7

實測的6首歌中，有5首成功搜尋到，準繩度算非常高。記者發現基本上哼歌時，除非嚴重走音，否則都順利找到；至於找英文歌則較簡單，想找中文歌時最好還是配合歌詞，相對上會更容易找到。

值得注意的是，想用Google 「Hum to Search」功能，用家必須首先將Google App更新至最新版本。不過現時只有Android用家才能夠使用，iOS暫時只支援英語地區使用，iPhone香港用家想用這個功能，可能就要等等了！

👇👇一鍵教你用Google 「Hum to Search」👇👇

同場加映：iPhone 12 Pro相機評測

不少人都對新iPhone的超廣角鏡頭相當感興趣。外國知名旅行攝影師Austin Mann就率先到加拿大的冰川國家公園，使用Pro版的三鏡頭相機和LiDAR傳感器，實測日間、夜間和下雪的環境下，iPhone 12 Pro的相機性能，想買機的用家值得參考！

👇👇點圖欣賞Austin Mann用iPhone 12 Pro拍攝的作品👇👇

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