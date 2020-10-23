見過IG Story的字體會動嗎？今次Instagram推出的新功能可以將限時動態的文字動畫化，都能夠一次性發貼多張照片等等。製作一個美美的IG story已經是女生的日常，知性女生們快點學會IG 4個新功能吧!

IG story的相片一直以來都只限分享一張，雖然可以用App或其他地方複製貼上，可是相當煩擾呢！今次新功能就完美解決問題，而且加強美化限時動態的文字，讓每個字都能夠郁動，以後分享文字時就可以更加生動，令IG story更加吸睛！

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如果沒有這些功能，請不要疑惑，因為Instagram只會挑選部分用戶試驗新功能以進行測試，所以並不是每位用戶用得到個別功能。不過說到底有沒有一些破解的方法？

立即查看自己的Instagram有沒有這些新功能。（Georgia de Lotz/unsplash）

首先，可以試齊自己所有的IG帳戶，或許其中一個帳戶會有新功能。要不然用戶可以試著重新登入 IG 帳號，又或者移除 IG App 再重新下載。如果三個方法都未有出現新功能，就耐心等待吧，相信試驗結束之後，Instagram會將功能正式讓全部用戶廣泛使用！

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最高超的P圖技術，就是修了圖都可以完全看不出來！之前日本綜藝節目《松子不知道的世界》請來兩位JK女高中生網紅ひかりんちょ及久留栖るな，她們分享8招自然修圖術，以打造出自然美的照片，即使要執走路人或者美化天空都可以一下子就做得到！

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相信女生們都會想將自拍修圖到最自然，其實節目中ひかりんちょ及久留栖るな都提及過女生必備的修圖免費App，到底哪個最受日本女生歡迎？修圖達人快點看看吧！

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