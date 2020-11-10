相信大家每天都一定會用到Google，不過內裏的功能你又認識多少呢？其實Google有很多隱藏捷徑，只要懂得運用就能節省一倍時間！今次教大家使用的 .new 捷徑，一秒就能在各個網站建立檔案，令你做事能事半功倍！

當你想開啟Google Document、Google Slide等網站的文件時，總是要經過多重障礙才能建立新檔案，但其實只要在搜尋欄中輸入關鍵字，就能繞過登入雲端再建立檔案的煩人程序，秒速開啟新檔案。此功能除了能快速開啟各個Google程式例如Google Teams、Google Keep外，還可以開啟線上Microsoft程式、Spotify等常用軟件。想節省時間的打工仔們，就要留意下面精選的20個實用捷徑了！

👇👇20個實用捷徑教你秒速建立新檔案 👇👇

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現時Safari和Chrome瀏覽器都能使用這項功能，而iPhone及Android都支援使用 .new捷徑開啟各個網站。不過若要用手機開啟Google文件、試算表和簡報就需要下載相關應用程式才能編輯。

要留意第一次使用時需要先登入Google帳戶，日後再開啟時就不需重新登入。輸入以上關鍵字時亦不需加上「http://」、「www.」或「.com」，只需要輸入想建立檔案的關鍵字即可。

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身為一個社交媒體重度使用者，每張能放上Instagram的相片當然全部都要經過修輯！不過為了調色，每次都要在不同App之間切換游走，實在費時又麻煩。其實iPhone原生相機內設有內建調色功能，手動調教各項數值後就能調出猶如專業修圖App的效果！學會以下這幾招調色技巧，以後手機都可以省下一堆修圖App的空間！

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