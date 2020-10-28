無論是上班族或是學生，也一定會用到PowerPoint。不過PowerPoint內建的背景樣本又悶又單調，今日就推薦6個可以免費下載PowerPoint範本的網站，內含各種Present用途的範本，且下載後即可使用。以下揀選數款吸睛的範本，常用PowerPoint的你一定要Bookmark！

1.Slidesgo

Slidesgo的簡報範本普遍較色彩繽紛，適合用在需要展示創意的簡報上。若遇上喜歡的圖案但顏色不適合？Slidesgo的範本亦有多種顏色提供，同時也提供Google Slide版本，不怕將PowerPoint上載到Google後會走樣。

👇👇點圖睇Slidesgo的PowerPoint範本👇👇

+ 48 + 48 + 48

2.ALLPPT

ALLPPT 最好的地方就是免註冊，一擊下載即能馬上使用，只要看到右上角「Free」的字樣就代表是免費下載。ALLPPT 的簡報範本有許多其他網站也找不到的圖案，而且內頁多達三、四十頁，不怕重複，可以滿足需要製作長篇幅簡報的使用者。

👇👇點圖睇ALLPTT的PowerPoint範本👇👇

+ 45 + 45 + 45

3.Freepiker

Freepiker 同時提供PowerPoint、Google Slide和Keynote的範本，Apple用家又有多一個選擇。網站上有一部份範本需要付費才能使用，不過只要看到右下角灰色錢幣符號被劃掉的範本，就代表是可以免費下載。

👇👇點圖睇Freepiker的PowerPoint範本👇👇

+ 25 + 25 + 25

4.Slides Carnival

Slides Carnival 各類型的簡報範本都非常齊全，用家可以按自己的需要，甚至以顏色分類尋找簡報範本。如果你有特定使用某一種色系的習慣，Slides Carnival就很適合你。

👇👇點圖睇Slides Carnival的PowerPoint範本👇👇

+ 35 + 35 + 35

5.Slide Members

Slides Members 內含超過6000多個免費範本，而且大多是商業用的範本為主。相對其他網站，Slides Members 的簡報較短，大概在十頁左右，適合想製作簡短簡報的使用者。

👇👇點圖睇Slide Members的PowerPoint範本👇👇

+ 20 + 20 + 20

6.Selfone

要取得範本，只要在網站輸入電郵，簡報範本就會傳送到你的電郵信箱。這個簡報最大特色是自由度大，使用者可根據需要調整字型和圖片。內裏亦有曲線圖、比較圖等常用的商業圖表，還提供手機外框放入螢幕或截圖，非常方便。

👇👇點圖睇Selfone的PowerPoint範本👇👇

+ 4 + 4 + 4

同場加映：50句必學職場Email英文用語

寫Email仲用長氣又老土的英文？要表現Professional又唔想次次用個幾句，以下集合了50句在職場上常見的Email用語，10個類別中總會有一兩句用到，即刻學寫專業Email！

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