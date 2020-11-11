Apple M1 Mac機選購｜3機型一文睇清　識買一定係買MacBook Air？

在 11 月 11 日凌晨時份，Apple 如約正式發布了首枚 Apple Silicon 自家處理器 M1，以及首批採用此處理器的三部 Mac 機，他們分別是新版本的 Macbook Air、Macbook Pro 以及 Mac mini。 經過 Apple 的一番吹捧，相信不少 Fans 已經心動想要入手一部搭載 M1 處理器的 Mac，但是否應該購買、又應該選擇哪一部？以下就與大家剖析一下。

Apple M1 處理器 Mac 機即日開訂、全規格一覽

Apple 在發布會完結的同時，已經更新了 Apple Store 上的 Mac 機陣容，不論是 13 吋 Macbook Air 、13 吋 Macbook Pro 以及 Mac mini 的 M1 新版本，目前都已經可以訂購，並於 11 月 17 日付運。

值得留意的是，雖然 Apple 將 M1 處理器的運算力吹得天上有、地下無，但除了 Macbook Air 之外，其餘的 13 吋 Macbook Pro 及 Mac mini 則依然保留了 Intel Core i5 的舊版本供選購👇👇👇

選購 Apple M1 Mac 機前該問自己的 4 個問題

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