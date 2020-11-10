香港網絡紅人（KOL）既貼地又有高人氣的影響力，自必然吸引廣告商投放資金在他們的Instagram帖文，藉此推廣品牌產品。到底香港一眾IG女神的單個帖文會有多少收入？ 至於姜濤、佘詩曼、李佳芯、張曦雯等香港藝人，他們IG坐擁過數萬位粉絲的追縱，相信藝人們的帖文價值，應該不會比高人氣的Coffee林芊妤、倪晨曦的少吧！

平時追縱IG女神，有見到她們發放產品試戴的照片或者一些廣告文章嗎？其實每則帖文和照片在背後都各有價值，未知香港IG女神發一個廣告帖文，可以擁有多少收入？英國照片印刷公司Inkifi的官網，可以分析各個Instagram的粉絲人數，來推算出一個帖文價值。《香港01》科技玩物記者就利用Inkifi推算出以下結果。

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不少香港藝人的IG擁有過百萬粉絲，相信他們的帖文價值都相對比素人KOL的多。以下有10位近期熱話的香港藝人，不知道他們的帖文最高可以有多少的收入？

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其實Inkifi只是提供一個推算數字，並不是每位KOL、藝人實際收入數字。所以以上數字只能當作參考，畢竟Instagram的粉絲人數，只是廣告商其中一個衡量因素，相信各位藝人及高人氣IG女神的吸金能力都各有不同，而以上10位KOL及10位藝人，只是記者「私心」選擇，並非根據實際followers多寡作出總結 。

同場加映：鄭中基、林芊妤、笑波子有幾多收入？20位YouTuber廣告收入公開

近期ViuTV劇集《暖男爸爸》大熱，有份參演的鄭中基在近年都用心經營YouTube Channel，極具人氣。不過鄭中基作為只有約2年資歷YouTuber，賺取到廣告收入，就不及一位素人大叔。除了暴龍哥，Coffee 林芊妤、笑波子、譚杏藍在YouTube上每月又可以獲取幾多廣告收入呢？

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除了轉戰YouTube的藝人外，香港有不少真真正正的YouTuber，如果單靠YouTube廣告，他們有多少收益？以下10位人氣YouTuber的廣告分成，當中一位素人大叔，竟然比起鄭中基等藝人賺錢更多。

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以上只是部分YouTuber廣告收入！想知道尚有哪些YouTuber？請觀看完整全文：鄭中基、林芊妤、笑波子有幾多收入？20位YouTuber廣告收入公開