Google Photos（Google 相簿）可謂是近年來最多人使用的 Google 服務之一，最大原因在於其免費相片備份功能，根據 Google 最新數字，目前每週上載到 Google Photos 平台的的新相片和影片數量多達 280 億。 但這個數字於未來可能會有所下降，因為 Google 就在不久前宣布：Google Photos 的免費無限相片、影片上傳服務將會步向終結。

Google Photos 集智能搜尋以及相片備份於一身，相當受用戶歡迎（圖 Google）

Google Photos 免費「高畫質」相片、影片上傳政策取消

Google 在 11 月 12 日向全世界的 Google Photos 用戶發出電郵指，由 2021 年 6 月 1 日起，以「高畫質」備份的所有新相片和影片，將會計入 Google 帳戶的 15 GB 免費儲存空間或者用戶購買的任何額外儲存空間。

至 2021 年的 6 月 1 日為止，這個「高畫質」的上傳選項都依然會是完全免費（蔡浩騰 攝）

所謂的「高畫質」，即經由 Google 以特殊算法壓縮至 1200 萬像素的相片、以及 1080p 規格或以下的影片，而在 Google Photos 初推出時，這個規格的圖片、影片都是無上限免費儲存的。

15GB 容量必「爆」 用戶每月最少付＄15？

雖然 Google 方面強調在 2021 年 6 月前所上載的相片及影片都不受影響，甚至屆時會推出相片清理工具，讓用戶清理 Google Photos 中更易尋找及刪除過暗、模糊和其他不想要的內容。

然而以目前的智能手機使用習慣去計算，用戶自己產生的相片影片只會越加越多，Google 本身所提供的 15GB 免費容量或會不敷應用；用戶為了應付日益增加的相片儲存需要，花錢購買 Google One 雲端空間只屬遲早問題。

Google 目前提供了好幾個 Google One 收費方案，最便宜的 100GB 容量，每月收費＄15 港幣，當然，越大容量的方案，平均每 GB 的收到就越低（圖 Google）

不用 Google Photos 用甚麼？4個免費雲端平台推介

Google Photos 變相收費的消息一出，網上頓時議論紛紛，有網民聲言 Google 今次舉動明顯是謀取暴利的開始、對過去 5 年增加的用戶進行「收割」，有人打算「轉會」以表不滿。



如果只求一個網上空間去儲存、備份相片的話，《香港01》科技玩物編輯有以下幾個推介，免費都可享多達 50GB 的雲端儲存空間（按圖放大看名稱及容量資料）👇👇👇

同場加映：Google Photos 備份 iPhone 相片清位秘技

雖然即將收費，但 Google Photos 作為一個智能相簿的確有著大量難以取代的功能，過去幾年更被稱之為 iPhone、Android 手機界的「清位神器」，只要跟隨以下幾個步驟就可以將相片備份到雲端、釋放手機空間，趁 Google Photos 未收費前快快進行備份工作啦。

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