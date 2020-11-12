iPhone 12 Pro Max及12 mini終於正式推出，連同iPhone 12及12 Pro，四款今年Apple旗艦手機都已經入手，究竟四款機各有什麼賣點？哪一款iPhone 12系列合適自己呢？下文為大家綜合四機評測，以及機身對比，好讓打算入手iPhone 12的準買家參考。

iPhone 12 Pro Max、12 mini推出，就連iPhone 12及12 Pro四款新機由外表至內在有何分別？下文先為大家作4機的機身對比，再下文作各款iPhone 12的詳盡評測，以及各機的試影相效果。

👇👇即睇iPhone 12 Pro Max／12 Pro／12／12 mini四款機身細節對比 👇👇

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👇👇iPhone 12 Pro Max開箱細節，以及評測6大賣點及實試會不會易鉻手呢？👇👇

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👇👇iPhone 12 mini開箱細節，以及評測5大賣點以及1個遺憾！👇👇

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👇👇實測9個iPhone 12／12 Pro新功能及賣點！不過仍有一樣嚴重缺點等待Apple改善 👇👇

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iPhone 12 Pro Max詳盡開箱評測 👉影相質素勁過Pro、電量驚人但太巨型

iPhone 12 mini詳盡開箱評測 👉機身細單手可控、續航還好、但仍有缺點

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iPhone 12 mini／12／12 Pro／12 Pro Max應該買哪一款？四機特色賣點一文對比！

👇👇iPhone 12 mini及12 Pro Max兩機有什麼賣點及缺點？另外四款iPhone 12究竟購買哪一款好？立刻為大家多點分析！👇👇

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同場加映：iPhone 12 MagSafe銀包到港開箱實測解構5大疑問，值不值得入手？iPhone 12今代最令果迷注目的新功能相信是MagSafe吧，當中發布會中MagSafe銀包有不少果迷期待。

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