iPhone 相片太多唔夠位？　教你相片分類及一鍵備份清空釋放空間

iPhone 太多相，唔夠位？相片太多可能是不少 iPhone 用戶幸福的煩惱，尤其是細容量機款儲存空間更加不足。其實只有將相片分類，按批次大量刪除不合用相片，甚至完整備份，再將相片從手機清空，就可以釋放 iPhone 儲存空間！

從 iPhone 刪除相片，釋放儲存空間，其實可算是走到頗為最後一步的做法，可以的話，大家平常習慣備份、清理檔案，可以更有效令儲存空間有足夠位置。大家可以利用 iOS 本身的「相片」Apps 去將相片分類再刪除，或者更簡單一點，以 Google Photos 將 iPhone 相片完整備，之後就可以一鍵清空 iPhone 相片，只保留 Google Photos 備份，釋放更多手機儲存空間。

iPhone 相片瘦身及一鍵備份清空（按圖放大睇操作）

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大家以 iOS 的相片 App 分類相片，可以從一些好像「原況相片」（Live Photo）、螢幕截圖、螢幕影片一類未必需要保留的相片檔案中刪除。亦可以利用「地點」、「人物」兩個分類，更準確選出大批次的相片去清空。不過，若果沒有必要將相片保留在 iPhone 記憶裡面的話，記者更建議大家使用 Google Photos，平常在有 Wi-Fi 及充電的情況下，先將相片以高品質（無限容量）備份到 Google Photos，然後在任何時候，只要 Google Photos 完成備份，就可以利用「騰出空間」選項，將 iPhone 相片清空，只保留 Google Photos 上的備份，釋放 iPhone 記憶容量。

從 App Store 下載 Google Photos