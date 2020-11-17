正所謂「慳得一蚊得一蚊」，趁Black Friday掃貨無非都是希望用最抵價錢，買到自己的「心頭好」，所以一定要掌握網購慳錢技巧，更要善用格價網站，下文就教各位新手Amazon購物5個要注意小貼士，以及Black Friday慳錢技巧。

網上購物最怕買到產品貨不對版，單靠貨品的圖片和評分也不能完全作準，因此透過可信的賣家購買是避免「中伏」的第一步。Amazon上有數十賣家出售同一產品，學識如何識辨哪些是可靠賣家，令你可以慳錢慳時間，在Black Friday時將專注力放在搶購心頭好上！

👇👇 Amazon購物5個要注意小TIPS 👇👇

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Black Friday點買最慳錢？

除了產品貨不對版外，平時購物最怕「買貴咗」，如果發現剛買的產品馬上推出新折扣，真的會令人欲哭無淚！Black Friday期間都會不定時推出折扣，想捕捉心水產品最優惠的價格，難道要每時每刻「Mon」住？其實只要用格價追蹤網站，不但減低「買貴咗」的機會，更可以知道各大網購平台的售價、供貨情況、以致甚麼價位最值得入手，想慳錢的你一定要識用！

👇👇 Black Friday新手必用2大格價追蹤網站 👇👇

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同場加映：Black Friday 2020懶人包 搶平貨不只Amazon？Cyber Monday更平?

話咁快又到一年一度的Black Friday（黑色星期五）！每年的Black Friday和Cyber Monday（網絡星期一）都推出大量折扣優惠吸引大家搶購，對於未曾試過在外國網站購物或者第一次在Black Friday購物的新手，以下的新手懶人包教學，等你快速了解甚麼是Black Friday！

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