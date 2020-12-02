WhatsApp又有功能更新！今次新功能可能對鍾意將手機畫面整靚靚的你好有用。以往用戶只能設定一張Wallpaper，但更新後WhatsApp可以讓用戶自訂不同聯絡人的背景圖。換言之，以後在不同的對話中，可以看到不同的Wallpaper。

不少人都喜歡在手機上設置自己喜歡的背景圖，不過每次只能夠設置一張，望厭了經常要轉換Wallpaper又麻煩。WhatsApp新功能就容許用戶為不同的聯絡人設不同的背景圖，每次與不同人對話都可以看到不同的Wallpaper，非常有新鮮感！

WhatsApp宣傳片介紹Wallpaper新功能

新功能已經開放予Android和iOS用家使用，用戶記住要先更新WhatsApp到最新版本才用到新功能！

👇👇【點圖放大睇】WhatsApp點樣自訂聯絡人專屬Wallpaper👇👇

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相信很多人和我一樣，有很多喜歡的動畫角色，奈何不能將喜歡的所有角色都設為Wallpaper。有這個新功能後，每個聯絡人用一張Wallpaper，想放齊《鬼滅之刃》咁多個角色都無問題！下面準備了40張角落生物／鬼滅之刃／P助與粉紅兔兔的靚靚WallPaper，如果想下載就用瀏覽器開啟本文睇啦！

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Emoji／關鍵字搜尋Sticker

現時的WhatsApp Sticker並沒有搜尋功能，突然想用某一張Sticker時往往都要在貼圖庫中大海撈針，極不方便。不過新出的功能就讓用家透過輸入表情符號或關鍵字找尋相關的Sticker，以後就不用搵嚟搵去。

不過《香港01》數碼生活記者實試新功能後發現，暫時只有自訂聯絡人Wallpaper能用到，Emoji搵Sticker的功能就未用到，相信是某些「被選中的用家」才有機會用。另外WhatsApp也表示，Sticker創作者必須為貼圖加上Tags和Emoji才能讓用家更容易搜尋到，因此相信就算Emoji搵Sticker的功能推出，暫時也不是所有Sticker能被搜尋到。

同場加映：MeWe懶人包｜不似Facebook多廣告、有審查 MeWe十個功能特點比較

Facebook一向都是全球最大型的社交平台之一，不過一直因為審查言論和無故封鎖帳號而為人詬病，有人因此棄用Facebook轉用MeWe。近日香港亦越來越多人開始使用MeWe，究竟MeWe可否取替Facebook？兩者又有甚麼分別？下面將會逐一解釋。

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