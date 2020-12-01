適逢京東健康近日來港上市，有望成為繼螞蟻集團後最大型的IPO，引起市民熱議。不少市民對集團的名字感好奇，究竟集團叫京東定東京？原來名字背後竟藏有一段愛情故事！下面12個中國科技品牌，名字背後都有一個故事。

小米定大米？騰訊QQ曾經被人告所以先改做QQ？華為因為被人讀錯夏威夷所以要改名？中國科技公司改名一向創意十足，經常被網民揶揄名字古怪，意義不明。雖然名稱千奇百怪，不過背後多數大有意思，只是我們不知道而已。究竟這些公司點解要改個咁奇怪的名字？即刻同你解釋！

👇👇按圖即睇12家中國科技品牌名字由來👇👇

+ 24 + 24 + 24

同場加映：Nokia霉到賣俾富士康 快譯通未執?10個在港紅極一時數碼品牌下場

近日在網上有人討論有甚麼曾經出名的品牌現在已經消失，引起一陣熱議。從前有不少業績輝煌的數碼大品牌，都在近十年因為不敵歷史洪流而被社會淘汰。雖然有些仍然可以轉型，但大多企業都是從此走向下坡。這些被人遺忘的大品牌，你還記得那些？

👇👇細數10個被港人遺忘的數碼品牌下場，你記得幾多個？👇👇

+ 18 + 18 + 18

想知曾經係香港紅極一時的數碼品牌的下場係點？請觀看完整全文：Nokia霉到賣俾富士康 快譯通未執?10個在港紅極一時數碼品牌下場