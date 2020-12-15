現代智能手機人手一部，父母不單經常讓子女用他們的手機進行遊戲，子女亦或多或少擁有自己的手機／平板裝置，但由此衍生的問題也不少，例如時有聽聞子女沉迷遊戲，甚或自行課金買遊戲內的道具。 iOS、Android 手機平台都有相應措施讓父母進行監控設定，今次為大家介紹的就是適用於 Android 手機的《Family Link》。

本篇教學適用於子女使用 Android 手機的家長，如果你的子女是使用 iPhone 的話，可以按此跳轉參考 iOS 方面的家長監控設定教學。

Android 手機家長監控／禁課金兩大設定

針對課金控制，Apple iPhone 方面數年前推出了名為「家人共享 Family Sharing」的功能，而在 Google Android 系統中，亦可以透過《Family Link》Apps 連結 Apps、將手機設定為家庭群組當中的子母機，以實現同樣的監控功能。

除了防止課金，Family Link 還支援了手機 Apps 使用紀錄、網頁瀏覽監察以及手機使用時數限制等等，功能頗為全面（圖 Google）

《Family Link》的 Apps 設定較 iOS 平台為複雜，但在設定完畢之後，使用此 App 的家長可以對子女使用裝置的習慣更為瞭如指掌，以下設定首先就針對了防止年幼用戶不受控購買虛擬寶物的課金問題👇👇👇

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雖然《Family Link》在 iOS 同樣可以安裝，但如果是家長與子女都是用 iOS 的話，利用 iOS 原生的功能，例如「家人共享 Family Sharing」功能會更為合適👇👇👇

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