Apple Watch Series 6是今年許多人鎖定的新錶目標，隨著手錶的功能愈變愈強大，例如新增的血氧濃度量測功能、睡眠追蹤功能等等，代表手錶對於電力的需求也提高了；但是若比對一下官方提供的資料，會覺得Apple Watch 6比起上一代看起來好像沒有太明顯的增長，使得電池續航力成為目前蘋果手錶讓人感到比較美中不足的地方，不過有消息傳出，蘋果公司正在研究一項新的專利，特色在於把電池嵌入錶帶，如此一來在不影響手錶現有設計、尺寸等情況下，Apple Watch的電池續航力有望大幅獲得提升，光聽起來就讓人覺得很興奮。

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新一代Apple Watch內建的鋰離子電池官方宣稱的待機時間為18小時，帳面上看起來與Apple Watch Series 5並沒有差別，不過蘋果公司並不是沒有想改善電力供應系統的續航力，只是他們換了另一個角度——加速手錶的充電時間，先前有錶友實測，Apple Watch 6的電力從0%充到80%只需要1小時、從0%充到100%也只需要1.5小時，相較於Apple Watch 5達到這兩種電量則分別需要1.5小時和2.5小時，充飽電的時間明顯變快不少。

▼▼▼相關圖輯：點撃即睇錶友實測Apple Watch Series 6結果▼▼▼

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國外也有電子產品的研究團隊實際拆解了Apple Watch 6之後與5代的電池做了個具體的分析比較，該團隊指出Apple Watch 6的內部空間經過改良設計後變得較大，因此電池的體積也比Apple Watch 5要大一些。

至於Apple Watch 6電池容量303.8mAh、額定功率為1.17Wh，這要比前一代多了3.5%（此指44mm款式），40mm款式搭載的電池則延續5代而來，但是電池容量經過調校也比5代高了8.5%，看起來就是這些細微的內部規格變化使得Apple Watch 6充電的速度加快，但對於實際的待機時間來說，增長的幅度相對有限。

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或許是體認到現有科技的侷限以及手錶的尺寸短時間內不會有太大改變的情況下，因此蘋果公司才會開始把延長電力的目標從錶殼內部的電池延伸到錶帶去。根據目前坊間流傳出的蘋果公司專利設計藍圖，這個新穎的「電池錶帶」能夠與手錶內部的電池相輔相成，一舉將手錶的待機時間延長到2～3天，有效降低使用者替手錶充電的頻率。

從專利設計圖上可以看到，這種新設計大致來說是在下方的橡膠錶帶內部「埋」進6顆圓筒狀的小型電池，這會使錶帶看起來有點蛇腹式的造型，因此照理說對佩戴者而言並不會造成過多負擔，只是讓人比較感到擔心的是，若把電池埋在錶帶裡，一來錶帶是比較常彎折的部分，耐用性方面感覺會有影響，二來如果戴著錶洗手之類的碰到水，這樣不會有觸電的疑慮嗎？

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我們能想到的問題蘋果公司當然也早就想到了，因此專利藍圖的設計有提到會把電池用某種框架連接固定，框架是用高強度柔性物料製成，目的就是為了解決其經常受到彎折後還能確保電池可以正常運作，再者針對防水部分，專利圖上也看到在電池模組與錶帶間應該還會有一層隔絕材料，讓電池的安全性也能得到更高的保障。

看起來電池錶帶的確是讓Apple Watch續航力有感提升的解套辦法，但是這項技術目前還在研發階段，什麼時候可以正式落實？甚至究竟能不能順利研發出來都還在未定之天，而且新技術剛出來成本肯定也較高，可以預期的是屆時假如蘋果公司真的推出了電池錶帶，那麼手錶的價格應該又會再往上抬，對消費者的荷包君來說那無疑又是個有點哀傷的消息。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Apple Watch續航力新解方？專利研發「電池錶帶」曝光！】