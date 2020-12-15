疫情一浪接一浪，就連買日常用品都開始走向網購的趨勢，不過網上超市平台眾多，又如何選擇適合自己的呢？消委會最新的報告，實試5間較大型的網上超市，結果發現不同平台的使用體驗相差甚遠，其中一間更在落單後，等了長達 26 日才送到。

是次消委會的測試中，總評最低的 big big shop，送貨安排較為不方便，而且最遲要長達 26 日才能送到，而且送貨安排混亂，令收貨者無所適從。加上，收貨後發現只送出 6 成貨品，而且所收貨品仍發現不少問題。想知那個平台最方便找出貨品？那個平台送貨安排最有效率、最穩妥？點下圖放大睇。

👇👇消委會實試5間網上超市服務 其中一間註冊帳戶最方便 但總評分最低？👇👇

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👇👇消委會教路 7大網購貼士👇👇

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【iOS 14.3 更新】iOS 14.3 正式版將推出，ProRAW 和 AirPods Max 新功能都需要 iOS 14.3 才能使用，所以入手了 AirPods Max 和正在使用 iPhone 12 Pro 的用家，更要留意 iOS 14.3 的更新內容。筆者即非常期待 App Clips 新功能，生活應用的便利性亦有機會在 iOS14.3 後再次提升。想知仍有什麼新功能值得留意？點下圖放大了解。

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