港人放假在家最喜歡煲劇，如果遇上劇荒，你又點樣係茫茫大海中找好劇出嚟？相信大家一般會在Netflix推薦的劇單上觀看預告片，看到好像不錯的作品後就開始觀看，不過咁做很多時又會在看下去後才發現不喜歡。想在Netflix看劇避免「中伏」，有些小技巧可以學習，下面就介紹兩個睇Netflix必用的評分工具。

煲劇時周不時會遇上預告片和正劇相差太遠的情況，原本看預告以為還不錯，看下去才發現不是那回事，浪費時間和精力。現在只要下載Google Chrome的擴充插件，就能直接在Netflix上看到各評分網的評分，非常方便！

👇👇【點圖放大睇】Netflix 2大評分工具，教你避開爛劇👇👇

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除了在煲劇前用評分工具外，Chrome亦有不少好用的插件，例如一鍵查找各種類的影片、雙語字幕等，劇迷們記得安裝了！

👇👇【點圖放大睇】Netflix劇迷必裝，教你用3個Chrome擴充軟件👇👇

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同場加映：NETFLIX 2020香港13類人氣節目 后翼棄兵／Emily in Paris上榜

2020年受疫情影響，相信今年唔少人大部分時間都係留係屋企度過，網絡串流平台Netflix就成為大家居家解悶嘅好朋友！近日Netflix公布了2020年香港人氣最高的各類型電影劇集，當中不乏近期爆紅的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），亦有多套韓劇上榜。今年Netflix有不少好作品，下面一齊嚟回顧！

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想知道2020年Netflix有咩電影電視劇上最高人氣榜？請觀看完整文章：NETFLIX 2020香港13類人氣節目 后翼棄兵／Emily in Paris上榜