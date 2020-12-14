娛樂圈有不少明星都熱愛打機，經常都在社交平台上分享打機趣事。近日蒙嘉慧就在Facebook上發文，抱怨老公鄭伊健錯手將她心愛的武器賣走，搞到蒙嘉慧嬲到想打鄭伊健發洩！其實情侶打機周不時會鬥氣甚至鬧交，不過這些情趣小事都係增進感情的一部份，下面一些情侶打機共鳴你又懂多少？

事緣蒙嘉慧正在玩近日推出的大作《薩爾達無雙》，正在出售無用的武器時，無奈遊戲機突然不受控制賣走她的心愛武器，鄭伊健即時大叫「有冇攪錯，個手掣壞咗...冇陰功未save㗎」。蒙嘉慧表示，當時鄭伊健正在玩PC電腦遊戲，突然他的藍芽手制失靈，錯誤連接到蒙嘉慧的Switch，在混亂中亂按手制下，錯手賣走蒙嘉慧的武器，搞到佢「無仇報」！

👇🏻👇🏻【點圖放大睇】鄭伊健玩《薩爾達無雙》一秒激嬲蒙嘉慧👇🏻👇🏻

雖然有時同對方打機會打到好激氣，但係一齊打機又好Sweet，可以增進感情又增加共同話題。以下13個男朋友打機時一定發生過的事，相信唔少情侶都會有共鳴，你又有無試過？

👇🏻👇🏻【點圖放大睇】13個情侶才懂的打機共鳴事👇🏻👇🏻

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韓國有6位高人氣的插畫家，在Instagram上分享情侶日常畫作，除了平時溫馨的場面，都少不了色色的事，以細緻、唯美浪漫畫風繪出床上情趣。今晚不妨試試這些小情趣，跟另一半甜蜜互動！

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