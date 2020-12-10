今年Netflix 與吉卜力合作，將 21 部宮崎駿作品上架，引起動漫熱潮，令瀏覽人氣上升近 2 倍！如今Netflix 終於公佈「2020年香港人氣最高動畫節目」，到底是哪部Netflix 原創動畫比宮崎駿作品更有人氣？不過最萬萬想不到《勇者鬥惡龍：你的故事》、《BNA》、《BEASTARS》竟然不入！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻2020年香港人氣最高動畫節目，吉卜力電影佔4席，還有大熱的《一拳超人》，另外4套動畫你有否走漏眼？👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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以上都不是心水動畫？畢竟2020年NETFLIX所推出的動畫尚有好多，例如以下這3套動畫，不單是高質，而且充滿話題性！落單都不能忘記它們的追看程度！最後一套動畫更加是記者的心水必看推介！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻3套NETFLIX高質動畫心水推介！👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：NETFLIX聖誕煲劇必知30個代碼 親子/喜劇全部有Code 附搜尋教學

Netflix的分類選單五花八門，不同的片種具有不一樣的代碼，所以只要在手機或者電腦輸入Netflix網址再加上代碼編號「http://www.netflix.com/browse/genre/（片種代碼）」就可輕鬆找出指定的片種！例如兒童音樂節目（片種代碼：52843），即是輸入Netflix網址「http://www.netflix.com/browse/genre/52843」，便可瀏覽到兒童音樂節目的分類頁面。

👇🏻👇🏻Netflix片種30個代碼（聖誕/兒童/音樂）【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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一年一度的聖誕節又來了！如果想窩在家中與家人愛人感受聖誕氣氛，不妨準備爆谷和熱朱古力一同觀看NETFLIX最新上架的５部聖誕影視作品，既有合家歡電影又有浪漫劇集，共渡一個「暖笠笠」的聖誕！

👇🏻👇🏻👇🏻５套聖誕片推介【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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以上只是30個代碼的部分！想知道尚有哪些代碼？請觀看完整全文：NETFLIX聖誕煲劇必知30個代碼 親子/喜劇全部有Code 附搜尋教學