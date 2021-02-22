撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-22 11:14

一直以來，iPhone都不能客製化功能，對於喜歡用iPhone但又想自訂自我風格的人來說非常不友善。不過自從iOS 14更新後，越來越多功能開放予用戶手動調較，現在就連充電動畫都能自製，想打造富有個人特色的手機的你一定要學！

自從將iPhone更新至iOS 14後，不難發現蘋果讓用戶有更大自由度去客製化自己的手機。除了能自訂Widget版面、自訂APP Icon外，今次就連充電動畫都可以自製，不用再看著千篇一律萬年不變的充電畫面！只要下載第三方的充電動畫APP，再透過iOS 14的「捷徑」APP設定自動化，就能夠在每次充電時看到美美的動畫，還能為手機在充電時設定獨特的提示音！

下面介紹兩款第三方充電動畫APP，和教你如何設定「捷徑」APP中的自動化。想學的話記著要先更新iPhone至最新版本吧！

👇👇4步製作iOS 14 自訂充電動畫教學👇👇

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iPhone用家最常用的瀏覽器，應該就是Apple自家應用程式Safari，不過時不時都會聽到iPhone用家抱怨Safari的功能較少，沒比Google Chrome好用。其實Safari在更新iOS 14後已經有相當大的進步，好用程度比得上Chrome，你又懂得用Safari嗎？

👇👇10個iPhone用家必知Safari小技巧👇👇

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